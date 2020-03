Nanne van der Molen te gast bie Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Op zoaterdag 7 meert is om 9.00 uur weer een oetzending van het programma “Diverdoatsie” bie Radio Westerwolde.

Onze gast in dizze oetzending is Nanne van de Molen. Hai komt oet Leermens. Hai is o.a. schriever, natuurlijk van de Grunniger toal. Ook is hai veurzitter van Stichting ‘t Grunniger bouk, dei ook het blad Toal en Taiken oetgeven.

Mit Nanne goan wie het hebben over Meert Moand Dialect Moand, de Dag van de Grunniger Toal, over ’t Grunniger Bouk en….. over zien aigen schrieverij.

Grunniger muziek loaten wie ook heuren; dails oetkozen deur onze gast en deur onze geluudsman van dei morgen: Peter Hannemann.

Soamenstelling en presentoatie van dit programma: Janny de Vries.

Zoaterdag 14 meert binnen leden van de Troapeler Reveu te gast in Diverdoatsie en ook Luuk Houwing is der din bie.

Mor eerst: Zoaterdag 7 meert 9.00 uur bie Radio Westerwolde

Janny de Vries