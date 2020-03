Verdovende middelen, gestolen goederen en wapens gevonden in woning Nieuw Buinen

NIEUW BUINEN – Gisteren is in Nieuw Buinen een onderzoek ingesteld in een woning naar aanleiding van mogelijke handel in drugs.

In de woning werden naast verdovende middelen ook gestolen goederen en verboden wapens aangetroffen. De bewoner van het pand is aangehouden en de goederen zijn in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek werden twee andere personen aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het bezit van drugs. Zij bleken na controle positief te testen op verdovende middelen bij de speekseltest.

Bron: Politie Zuid-Oost Drenthe