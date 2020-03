Voorjaarsmarkt in grote zaal bij Pekelahof

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 5 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

BEWOLKT EN SOMS REGEN

Vandaag is er een depressie boven Frankrijk en Belgie. Daardoor is er een oostenwind en veel bewolking, en af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. Maar veel regen valt er zeker niet, want de echte regenzone blijven boven Belgie en vanmiddag boven het zuiden van het land. Het is koud met vanochtend 1 tot 4 graden, en maximum vanmiddag van 6 a 7 graden.

Vannacht en morgenochtend is de kans op regen wat groter, en morgenmiddag zijn er een paar buien maar ook opklaringen. De wind draait naar het noorden tot noordwesten en wordt morgen matig tot krachtig, maximum morgen opnieuw 6 a 7 graden.

Zaterdag veel beter: droog met flinke zonnige perioden en 9 graden. Vanaf zondag toch weer wisselvallig met af en toe een bui, ook dan maximum rond 9 graden.