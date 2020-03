Bedrijven en onderwijs kwamen bijeen op Campus Winschoten

WINSCHOTEN – Verschillende (techniek)bedrijven kwamen woensdag 4 maart bijeen op vestiging Campus Winschoten van het Dollard College, school voor vmbo (gl, kb en bb). Ze werden geïnformeerd over de plannen van het Dollard College voor Sterk Techniekonderwijs in de regio. De school in Oost-Groningen krijgt subsidie om te werken aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. De bedrijven staan open voor samenwerking met het Dollard College en willen met stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken de jonge leerling interesseren voor de techniek.



Plannen om leerlingen enthousiast te maken

Tijdens de bijeenkomst werden de bedrijven geïnformeerd over de projecten en activiteiten die binnen het project Sterk Techniekonderwijs vallen en in de komende tijd gerealiseerd gaan worden. Zo wil de school de leerlingen, naast hun gekozen profiel, extra keuzedelen laten volgen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiligingssystemen. Hierdoor kunnen de leerlingen breder opgeleid worden. Met autobedrijven wil het Dollard College een benzineauto ombouwen tot een elektrische auto. Docenten kunnen zich dan professionaliseren op het gebied van elektrisch rijden en leerlingen leren over elektrische motors en elektrisch rijden.



Marcella Wiffers van ESA-trucks: “Wij moeten bij het vmbo beginnen om leerlingen kennis te laten maken met het vak autotechniek. Wij hopen dat ze dan kiezen voor de TruckAcademy.”





Leerlingen Praktijkonderwijs

Directeur Dineke Staalstra van vestiging de Flint van het Dollard College gaf een presentatie over de inzet van praktijkonderwijs-leerlingen binnen bedrijven. Zo wil de school leerlingen van het praktijkonderwijs technische branchecertificaten laten behalen zodat ze hierdoor beter voldoen aan de eisen van het bedrijfsleven en/of vervolgopleiding. Ook hierin zoekt de school de samenwerking met bedrijven. Peter Jansen van bouwbedrijf Jansen uit Oostwold zegt erg tevreden te zijn over de leerlingen van Praktijkschool De Flint. “Hoewel er veel verschil is tussen de leerlingen, komen ze goed uit de verf, de samenwerking met De Flint is goed, er zijn korte lijntjes.”



De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Het is belangrijk om wensen en kansen tussen het bedrijfsleven en onderwijs goed op elkaar af te stemmen. Met gezamenlijke inzet wordt gezorgd voor voldoende en goed opgeleide vakmensen in de regio. Met de samenwerking is hiermee een mooi begin gemaakt.

