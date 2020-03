Bibliotheek Ter Apel start cursus Digisterker

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 6 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

SOMS NOG REGEN

Het is vanochtend nog steeds bewolkt en er valt af en toe regen of motregen. Het is vrij koud met 4 graden en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag is er een koude noordenwind met een maximum van 6 graden, enkele buien, maar ook af en toe zon.

Vanavond zijn er meer opklaringen en is het droog, minimum rond 2 graden, daarna zijn er morgen zonnige perioden en is het droog, met een maximum rond 8 graden en een matige westenwind.

Zondag is bewolkt met af en toe regen en 10 a 11 graden. En volgende week is ook wisselvallig met wat zon en middagtemperaturen van 8 a 9 graden, met vrij veel wind.