Blanckenborg voorbereid op ontwikkelingen corona virus

BLIJHAM – Zorgcentrum de Blanckenborg bereidt zich goed voor op alle ontwikkelingen rond het corona virus (COVID-19). Dit maakte het zorgcentrum vandaag bekend.

De Blanckenborg heeft, in samenwerking met de GGD, alle protocollen klaar liggen die nodig zijn, mocht er een besmetting plaats vinden. Zoals altijd passen de medewerkers de hygiëne maatregelen toe. Hiertoe is goed handen wassen met water en zeep erg belangrijk, ook voor bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. In het hele gebouw hangen tevens pompjes met een desinfecterend middel.

De Blanckenborg wordt dagelijks door de GGD en het RIVM geïnformeerd of er actie moet worden ondernomen, en zo ja welke. Ook staat het zorgcentrum steeds in contact met leveranciers van voeding, medicatie etcetera; er is voorraad aanwezig.