Geen draagvlak voor ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Sellingerbeetse zuidplas (update)

Er is in januari een werkgroepje gevormd van omwonenden die (a) hun eigen opvattingen niet herkennen in het Verslag van de maatwerkprocedure en (b) vinden dat in de nu voorliggende ontwerp-omgevingsvergunning geen garantie wordt gegeven dat de toezeggingen door Kremer BV en GroenLeven BV gedaan tijdens die maatwerkprocedure worden nagekomen. Deze werkgroep heeft alle beschikbare informatie m.b.t. de voorliggende ontwerpvergunning verzameld en daarover voorlichting gegeven aan omwonenden.

Ook is een enquête uitgezet op 138 adressen rondom de plas. Deze is door 48 bewoners ingevuld. Van hen is slechts 10% het eens met de ontwerp-omgevingsvergunning, 21% is het alleen eens wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals verhuizing van Kremer BV, zekerheid dat de plas open blijft voor iedereen of zekerheid over de vergoeding voor bewoners. Maar liefst 69% van deze bewoners is het helemaal niet eens met deze vergunning.

Petitie

Door A. Pruiksma en E.G. Zijp is tevens een tweede petitie over dit onderwerp gestart: Red de Beetse (Geen glas op de plas). Morgen wordt het resultaat hiervan aangeboden aan Wethouder Van der Goot.

Verslag bevraging bewoners Sellingerbeetse m.b.t. de vergunning voor een drijvend zonnepark op de Zuidplas Sellingerbeetse

Volgens de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, artikel 2.42.1 mag op de Sellingerbeetse Zuidplas alleen een zonnepark worden geplaatst “op door Gedeputeerde Staten, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie aangewezen locaties en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.” De maatwerkmethode speelt dus een belangrijke rol in de besluitvorming over de vergunning voor dit zonnepark. Toen het verslag van de uitgevoerde maatwerkmethode beschikbaar kwam bij de stukken voor de commissie- en raadsvergadering in januari 2020, is spontaan een werkgroep van bewoners ontstaan. Zij zijn van mening dat het verslag geen juist beeld geeft van de opvattingen van de bewoners over de te verlenen vergunning. Zowel de uitvoering als de verslaglegging is volgens hen van onvoldoende kwaliteit geweest. Dat heeft ook te maken met de werkwijze van de klankbordgroep: die blijkt geheel op persoonlijke titel te hebben gewerkt en bezwaren en zorgen van andere bewoners te hebben genegeerd.

Deze overwegingen hebben deze werkgroep ertoe gebracht om een eigen bevraging voor de bewoners te organiseren.

Enquête

Er is een enquête opgesteld. Deze bevat drie stellingen, met de vraag om er een aan te kruisen om de persoonlijke mening duidelijk te maken. Door de manier waarop deze enquête is vormgegeven, kan hij tevens dienstdoen als persoonlijke zienswijze die bij de gemeente ingediend kan worden.

Website

De website www.beetserkoele.nl is gepubliceerd, met daarop een beschrijving van het gebied, de plannen van GroenLeven BV en Kremer BV, de bezwaren en zorgen die over die plannen leven onder de bevolking, (links naar) de documenten m.b.t. de ontwerpomgevingsvergunning, de mogelijkheden tot het indienen van een zienswijze en de tijdlijn van de gehele procedure. Hier zijn ook documenten opgenomen die te maken hebben met het gehele plan, maar niet op de website van de gemeente staan bij de ontwerpomgevingsvergunning, zoals de overeenkomst van GroenLeven BV en de gemeente Westerwolde (de ‘intentieverklaring’).

Inloopmiddag

Er is een inloopmiddag georganiseerd waar bewoners meer informatie konden krijgen over de voorliggende ontwerpvergunning. Hier lagen alle relevante stukken ter inzage en was een powerpoint-presentatie waarin de vergunning werd samengevat en inzichtelijk gemaakt welke voorwaarden wel en niet aan de vergunning worden gesteld. De bijeenkomst vond plaats op 29 februari in het kerkje Opwaarts. De organisatie is uitgevoerd door K. Duijm en E.G. Zijp.

Het is niet eenvoudig om vast te stellen welke adressen moeten worden benaderd om ‘de omwonenden’ of ‘de bewoners’ te bereiken. Sellingerbeetse is een gehucht; de gemeente Westerwolde hanteert geen duidelijke grenzen daarvoor (mondlinge mededeling dhr Gringhuis). Wanneer de bordjes ‘Sellingerbeetse’ als grens zouden worden gehanteerd die langs Beetserweg, Tussenbeetse en Voorbeetseweg staan, dan zouden bijvoorbeeld de Beetserwijk en Zevenmeersveenweg buiten de scope vallen, terwijl de bewoners daar wel zeker tot de belanghebbenden behoren. De Buurtvereniging Sellingerbeetse hanteert een bestand van ca 220 adressen (mondelinge mededeling tijdens jaarvergadering februari 2020). Er is niet gevraagd om dit adressenbestand, om de Buurtvereniging geheel buiten deze discussie te houden.

Voor deze bevraging zijn de adressen uitgenodigd die om de plassen liggen en/of die last hebben van het vrachtverkeer van Kremer BV: – Beetserweg tot de Barkhoorn – Lageweg (de eerste huizen) – Voorbeetseweg van Borgerweg tot Zevenmeersveenweg – Tussenbeetse – Borgerweg – Borgertangeweg – Beetserwijk – Zevenmeersveenweg tot Barak De Beetse In totaal zijn 138 adressen uitgenodigd. Op deze adressen is een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst bezorgd, vergezeld van twee exemplaren van de enquête. Door een misverstand is helaas op een deel van de adressen eerst een niet bedoelde, lange versie van de enquête bezorgd. Op deze adressen is vervolgens alsnog de goede versie bezorgd, met een toelichting daarbij. Tenslotte is tussen 22 en 26 februari op alle adressen de juiste enquête bezorgd.

We gaan ervan uit dat door deze keuze van adressen ook alle leden van de klankbordgroep zijn uitgenodigd. Voor zover bekend (we kennen niet alle leden) wonen dezen op de Beetserweg en de Zevenmeersveenweg – het zou logisch zijn dat zij niet buiten de gekozen grenzen wonen.

Hiermee zijn ruimere grenzen voor de uitnodiging gebruikt dan tijdens de maatwerkprocedure gebeurde. In het verslag van die methode staat dat er 95 huishoudens zijn uitgenodigd, “adressen aan de Beetserweg, de Voorbeetseweg, de Zevenmeersveenweg, de Beesterwijk en de Tussenbeetseweg.”

De burgemeester, alle wethouders en alle fractievoorzitters hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen om op de inloopmiddag aanwezig te zijn en daar de opvattingen van de bewoners te horen.

Inloopmiddag

De inloopmiddag heeft plaatsgevonden op 29 februari, van 14:00 tot 18:00 uur. Rond de 25 bewoners hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nadere informatie in te winnen, met medebewoners over de ontwerp-vergunning van gedachten te wisselen en/of de ingevulde enquête in te leveren. Er is één raadslid (CDA) geweest. Van de klankbordgroep is niemand geweest, voor zover we konden nagaan. Een lid van de klankbordgroep is tijdens de middag door een bewoner gebeld en verklaarde toen dat hij/zij niet naar de inloop wilde komen, omdat daar alleen tegenstanders zouden zijn.

Uitslag enquête

Er zijn in totaal 48 enquêtes ingevuld retour ontvangen, ofwel aan huis bezorgd, ofwel ingeleverd tijdens de inloopmiddag. Doordat op sommige adressen twee versies van de enquête zijn bezorgd, hebben enkele bewoners beide versies ingeleverd. Deze zijn slechts een keer meegeteld. Ook wanneer twee bewoners samen één enquête hebben ingediend, is deze slechts een keer meegeteld. Sommige bewoners hebben laten weten dat zij hun exemplaar rechtstreeks naar de gemeente hebben gestuurd. Aangezien onbekend is wat daarin staat en hoeveel dat er in totaal zijn, kunnen we die niet meetellen. De Gemeente Westerwolde kan zelf die cijfers toevoegen aan de cijfers die hier worden gepresenteerd.

Er is een respons van 31 van de uitgenodigde 138 adressen. Dit is een responspercentage van 23%, dat is significant meer dan de te verwachten 10 à 15% respons op een ongevraagde papieren mailing. Er is dus zeker betrokkenheid van de bewoners. Omdat niet iedereen op een adres dezelfde mening hoeft te hebben, waren 2 formulieren per adres verspreid. Veel bewoners hebben hiervan gebruik gemaakt om elk hun eigen enquête in te leveren. Daardoor zijn in totaal 48 ingevulde enquêtes ontvangen.

Van de bewoners die een enquête hebben ingeleverd is het merendeel, namelijk 69% (dit zijn 33 personen) helemaal tegen de ontwerp-vergunning zoals die nu voorligt. Nog eens 21% (dit zijn 10 personen) is van mening dat de vergunning moet worden uitgesteld totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Slechts 10% van deze bewoners (5 personen) stemt in met deze ontwerp-vergunning; zij gaan ervan uit dat alle gedane beloftes zullen worden nagekomen.

Conclusie en discussie

Geen draagvlak

De conclusie van deze bevraging moet zijn: er is geen draagvlak onder de bewoners. Hoewel er van tevoren geen criterium is vastgesteld voor een minimum percentage voorstanders waarbij van draagvlak gesproken kon worden, zal toch iedereen van mening zijn dat 10% voorstanders geen voldoende draagvlak is voor zo’n ingrijpende beslissing.

Maatwerkverslag

Doordat er geen presentielijsten zijn van de beide inspraakbijeenkomsten kunnen we niet precies nagaan wat de overlap is tussen de bewoners die opgevoerd worden in het maatwerkverslag en de bewoners die deze enquête hebben ingevuld. Uit persoonlijke waarneming en communicatie weten we dat in elk geval 12 van de invullers van deze enquête ook aanwezig waren op een of beide inspraakavonden. Dat betekent dat de enquête bevestigt dat het verslag van de maatwerkmethode niet de mening weergeeft van de aanwezigen daar.

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft de gelegenheid van de inloopmiddag niet aangegrepen om de stemmen van de bewoners te horen. Dit vatten we op als opnieuw een bewijs dat deze klankbordgroep er niet op gericht is om de betrokken gemeenschap als geheel te vertegenwoordigen, ja zelfs dat zij bezwaren en zorgen bewust niet wil horen.

Kortom: geen Verklaring van geen bezwaar

In de Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde staat dat de gemeente de regie hoort te voeren over de maatwerkmethode en dat de uitkomst van die methode ook kan zijn dat een beoogd zonnepark niet past op de plek waar een initiatiefnemer het graag wil plaatsen. Het is zonneklaar dat deze regie onvoldoende is geweest, of in elk geval niet heeft geleid tot een verslag waarin recht is gedaan aan alle onder de bewoners levende meningen. Het eerdere besluit tot een voorlopige verklaring van geen bezwaar is op grond van verkeerde informatie genomen. Wij verzoeken u dan ook geen definitieve verklaring van geen bezwaar af te geven en te stoppen met deze procedure.

“Voor zonneparken in het landelijk gebied en in/nabij stedelijk gebied groter dan 1 ha wordt de maatwerkmethode ingezet. De gemeente voert de regie (…). De uitkomst van de maatwerkbenadering kan ook zijn dat het initiatief niet past op de voorgestelde locatie en in de voorgestelde vorm.” (Gemeente Westerwolde, april 2019)

