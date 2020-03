Gezocht: vrijwilligers in verband met opzetten van telefooncirkel in Veelerveen

VEELERVEEN – In de afgelopen maanden ben ik er achter gekomen dat er een aantal mensen in Veelerveen graag mee zouden willen doen aan een telefooncirkel. Omdat hier behoefte aan is en ik het leuk vind om me hier mee bezig te houden heb ik, in samenwerking met Wedde dat het lukt, het plan opgevat om een telefooncirkel te gaan opzetten.

Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje langs mensen die alleen wonen. Dit belrondje maakt dat deze mensen even contact hebben met iemand en kunnen laten weten hoe het met ze gaat. Dit korte en vertrouwde contact maakt dat dit telefoontje van onschatbare waarde is.

Om dit te kunnen realiseren ben ik op zoek naar enkele centrale aanspreekpersonen.

Als centrale aanspreekpersoon belt u dagelijks op een afgesproken tijd de eerste deelnemer. Deze belt de volgende en zo verder, totdat de laatste in de cirkel u weer belt.

Wanneer iemand niet opneemt of wanneer er iets aan de hand is, wordt dit aan u (de centrale aanspreekpersoon) gemeld en u belt vervolgens de contactpersoon van de betreffende deelnemer om actie te ondernemen.

De bedoeling is om met meerdere centrale aanspreekpersonen te werken, zodat iedere aanspreekpersoon om de paar weken gedurende een week deze taak op zich neemt.

Er zal regelmatig een overleg plaatsvinden met alle centrale aanspreekpersonen en eveneens een contactmoment met ook de deelnemers van de cirkel hier bij.

Deze telefooncirkel is nog in oprichting. Het leuke hiervan is dat we met elkaar invulling kunnen geven aan de uitvoering.

Lijkt u dit leuk en zinvol om te doen en bent u ’s morgens beschikbaar, dan kunt u contact opnemen met Mia Pietersen.

e-mailadres: macvveen@xs4all.nl

telefoon: 06 34 93 42 71

Ingezonden