Heet weekend voor Høksons met nieuwe single en afsluiting tour

VEELERVEEN – Het wordt een heet weekendje voor de Høksons. Komende vrijdag 13 maart presenteren de Veenkoloniale rockers hun nieuwe single Roeg Wicht en een dag later, op zaterdagavond 14 maart, is Knapp’n in Kneipe Tour voor de allerlaatste keer te beleven in Veelerveen.

De gloednieuwe single is een pakkende rockplaat met een verhaal. Het Roeg Wicht is domineesdochter, ‘geboren in t geleuf’ maar ‘doopt in smerig wotter’. “Het is een herkenbaar verhaal van de losgeslagen dochter van degelijke ouders en haar veel te ruige vriendje ‘op zien brommer’, die in het (schoon-) ouderlijk huis niet bepaald met open armen wordt ontvangen”, licht Høksons-frontman Gert Huls toe.

De single is uiteraard gratis beschikbaar voor radiostations, wie de plaat wil ontvangen kan een mail sturen naar info@hoksons.nl. Ook is de plaat te beluisteren via alle bekende streamingdiensten. De single is ook te vinden op het album As n Malle, die zowel op CD als vinyl verkrijgbaar is op www.hoksons.nl.

Knapp’n in Kneipe Tour

Daags na het verschijnen van de single sluit Høksons de Knapp’n in Kneipe Tour af. Nog één keer gaan alle remmen los, nog één keer gaat het dak eraf en nog één keer gaat het plankgas in Ons Noaberhoes in Veelerveen. De aller-, aller-, allerlaatste Knapp’n in Kneipe show begint om 21.00 uur.

