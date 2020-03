Optreden Erwin de Vries en Christof Bauwens tijdens Grunneger Weeke in Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagavond 21 maart verzorgt de Groningse tekstschrijver/zanger Erwin de Vries, samen met zijn vaste gitarist Christof Bauwens een streektoalconcert in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.

Erwin de Vries, op en top Groninger, treedt inmiddels meer dan 20 jaar op met zijn Groningstalige liedjes. De Groningse tekstschrijver/zanger laat zich inspireren door Groningen, de Groningers en zijn leven. Veel liedjes heeft hij al op zijn naam staan waaruit 8 albums voortvloeiden; Riep veur Opnoame (1997), Haim (2001) (met zijn toenmalige band Deheleboel), Wie (2003), Aigenhaimer (2006) , Dichter in Mie (2008), Leef t Leven (2011), De Tocht van de Noakende Zunderling(2014) en sinds eind 2016 het album De Noodzoak. Daarnaast kwamen ook 2 DVD’s uit van zijn succesvolle theaterprogramma’s Aigenhaimer(2007) en Dichter in mie (2009).

Hij speelt in diverse samenstellingen, of solo of samen met zijn gitarist en/of toetsenist of met hele band. Daarnaast is hij te boeken bij u thuis in de huiskamer. Maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld het Noord Nederlands Orkest, Strijkorkesten, Muziekverenigingen of Guido’s Orchestra brengen altijd iets bijzonders.

De liedjes van deze singer/ songwriter zijn rauw, puur en eerlijk. Heel direct, mooi, persoonlijk, zo nu en dan absurd, maar altijd met een boodschap.

Het optreden begint om 20:00 uur en is onderdeel van de Grunneger Weeke die van 20 t/m 28 maart plaats vindt in de gemeente Westerwolde. Reservering via info@veelerveen.eu of via de beheerders van Ons Noabershoes

Ingezonden