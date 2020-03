Poging tot plofkraak bij geldautomaat Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vannacht is rond drie uur een poging gedaan de geldautomaat aan de Hoofdweg in Bellingwolde op te blazen.

Vannacht is een poging tot een plofkraak bij een geldautomaat bij de COOP aan de Hoofdweg in Bellingwolde gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse en doet onderzoek. De omgeving werd afgezet. Bij de geldautomaat zijn gasflessen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen en worden nader onderzocht.

Ook deze automaat staat, zoals alle geldautomaten die buiten staan, ’s nachts uit. Deze maatregel wordt sinds medio december toegepast om plofkraken tegen te gaan. Tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends zijn ze buiten werking.

Heeft u vannacht in de omgeving van de Hoofdweg iets verdachts gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto’s: Jan Glazenburg