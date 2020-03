Sanne Meijer & Josien Bakker in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Op donderdavond 26 maart organiseert Bibliotheek Ter Apel in samenwerking met Gemeente Westerwolde een speciale avond in het teken van de Grunneger Weke.

Sanne Meijer, bekend van RTV Noord, zal een lezing geven over bijzondere Groninger vrouwen uit het verleden. Ook kunt u genieten van Josien Bakker, bekend van het lied ‘Mien Westerwolde’, zij zal de avond opluisteren met haar mooie Groningse liedjes.

Sanne studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen en vertelt elke zaterdagochtend op RTV Noord over een stukje Groninger geschiedenis. In 2019 coördineerde ze namens ‘De Verhalen van Groningen’ het themajaar 100 jaar vrouwenkiesrecht en het project de Groninger Vrouwengalerij.

Tijdens de lezing zal Sanne vertellen over Groninger verzetsstrijders, schrijfsters, politici en wetenschappers wiens namen langzamerhand in vergetelheid zijn geraakt, maar die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Speciale aandacht is er voor de strijd om het vrouwenkiesrecht. Op 9 mei 1919 werd de wet-Marchant aangenomen waarmee het vrouwenkiesrecht een feit werd. Maar dat daar bijna een halve eeuw aan demonstraties, propagandatochten en verguisde vrouwen aan vooraf ging, was tot voor kort een grotendeels onbekend verhaal. Een verhaal, waarin specifiek ook Groninger vrouwen een grote rol speelden.

Singer-songwriter Josien Bakker, jong muzikaal streektalent uit Vlagtwedde, bezingt in haar liedjes het geliefde Westerwolde. Ze deelde eerder al het podium met Edwin Jongedijk op het Streektoalfestival in Veelerveen en was al vaak te horen op de regionale radio en tv.

Kom genieten van deze twee talenten uit Westerwolde. De avond duurt van 19:30 tot 21:30 uur. Aanmelden en kaarten kopen kan via de website: www.biblionetgroningen.nl

Ingezonden