POPgroningen Talent Award line-up in Simplon bekend

GRONINGEN – De POPgroningen Talent Award biedt een podium en ondersteuning aan opkomende muzikale acts van eigen bodem. Veertig acts speelden verspreid over acht avonden in de provincie. Scouts voorzagen hen van feedback en kozen elke avond één act die doorstroomde naar Simplon. Jadi D, ~Waterleaf~, Vera’s Charm, Jonathan Rhodes, YLVALIE, Mind Fuji, McScallywag en Breakpoint Nine zien we terug in Simplon! Bekijk hieronder de line-up per avond.

POPgroningen Talent Award in Simplon: line- up 19 en 26 maart Iedereen is van harte welkom bij de avonden in Simplon. De POPgroningen Talent Award avonden in Simplon beginnen om 20.30 uur en zijn gratis toegankelijk.



Op donderdag 19 maart spelen ​Mind Fuji, ~Waterleaf~, McScallywag​ en ​Jadi D​. Een week later, op donderdag 26 maart, spelen ​YLVALIE, Vera’s Charm, Jonathan Rhodes ​en Breakpoint Nine​. Tijdens beide avonden in Simplon worden door scouts twee acts geselecteerd die meegaan naar het eindfeest in Vera, op vrijdag 24 april.

POPgroningen Talent Award: ontwikkeling van de acts en coaching staan centraal Alhoewel er op het eind maar één act overblijft die nog extra wordt gecoacht, is er in elke stap van het traject aandacht voor talentontwikkeling en coaching. Voorafgaande aan de avonden in Simplon ontvingen de ​40 deelnemende acts flitscolleges en coaching en speelden ze, verspreid over acht avonden, op verschillende plekken in de provincie. ​Scouts hebben de acts elke avond afzonderlijk voorzien van feedback en per avond één act geselecteerd die is doorgegaan naar Simplon.

De act die op 24 april in Vera wordt uitgeroepen als POPgroningen Talent Award houder van 2020 speelt uiteindelijk op festivals zoals Eurosonic, Grunnsonic en Bevrijdingsfestival Groningen. Daarbij ontvangt de act een mogelijke deelname aan de halve finale van de Grote Prijs van Nederland en verschillende consults met professionals. Acts die de award eerder mee naar huis namen waren Boyz in the woods (2017), Cirrus Minor (2018) en Cashmyra (2019).

Blijf op de hoogte!

Meer weten over de acts, de avonden van de POPgroningen Talent Award, of wat POPgroningen nog meer doet? Houd de website en social media kanalen van POPgroningen in de gaten en abonneer je op de nieuwsbrief via ​www.popgroningen.nl​.

Ingezonden