Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 7 maart 08.00 uur. Door John Havinga

FLINKE ZONNIGE PERIODEN

Het weer ziet er vandaag veel beter uit dan gisteren en het blijft droog – na nog een laatste bui in de vroege ochtend – met flinke zonnige perioden. Er komen vanmiddag ook wel wat stapelwolken voor en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het rond 9 graden.

Vanavond zijn er meer wolken, vannacht even enkele opklaringen en minimumtemperaturen rond 5 of 6 graden. Het blijft droog. In de loop van de ochtend raakt het weer bewolkt, vanuit het zuidwesten, maar het blijft nog droog tot de middag. Zondagmiddag krijgen we tijdelijk buiige regen, met later in de middag misschien nog even wat zon. Het wordt 10 à 11 graden.

Maandag is het wisselend bewolkt af en toe een bui en 10 graden. De rest van komende week zien we hoge middagtemperaturen van 12 of 13 graden, met vrij veel wind en wisselvallig weer, met iedere dag wel regen of buien.