Alex Moorlag neemt met zijn boek: Met één been in het leven lezers mee in de wereld van een kankerpatiënt

OUDE PEKELA – Met zijn boek: Met één been in het leven neemt Alex Moorlag zijn lezers mee in de wereld van een kankerpatiënt; een periode van pijn en ziekte, over vechten en er weer bovenop komen.

Na een behoorlijke periode van lichte tot zware pijnen in zijn linkerbeen werd Alex Moorlag uiteindelijk, na lang aandringen en met drie verschillende diagnoses op zak, doorgestuurd naar het ziekenhuis. Een röntgenfoto liet al snel zien wat er echt aan de hand was…Kanker.



Een zeldzame soort botkanker had zijn plek in zijn lichaam gevonden.

Een acute opname en meer onderzoeken dan hij zich kan herinneren hebben geleid tot chemokuren die niets leken te doen. De tumor in zijn been groeide met volle moed door.



Na twee keer een zeer zware chemo en alle mogelijke bijwerkingen is op 3 december 1997 zijn been geamputeerd. Alex was toen begin 20. Uitzaaiingen waren gelukkig niet aanwezig. Twee extra kuren om cellen te doden die eventueel niet zichtbaar waren op scans en foto’s hebben uiteindelijk geleid tot een “schoon” lichaam, wat voor de rest in zijn slechtste staat ooit was.



Het overleven van zo’n aanslag op zijn lichaam was niet zonder gevolgen. Te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en vooral de constante vermoeidheid heeft hem gedwongen te stoppen met werken. Te moe, te veel………..



Alex heeft geleerd anders naar de wereld en het leven te kijken; genieten van wat je hebt is belangrijker dan al het andere. Al met al staat hij positief in het leven, blij dat hij er nog is, met in gedachten iedereen die de strijd heeft verloren.

Hij heeft over zijn periode van ziek zijn en het herstel een boek geschreven. Hierin weet hij zijn leven als kankerpatiënt heel treffend weer te geven. Het verhaal is herkenbaar voor diegenen die het hebben meegemaakt en indrukwekkend voor hen die het lezen.

Het 150 pagina’s tellende boek kwam op 1 april 2016 bij uitgeverij Droomvallei uit, maar is nog steeds zeer actueel. Alex kreeg zeer goede recensies, onder anderen van het KWF, Maarten Spanjer en Bram Moszkowicz. Hij vertelde zijn verhaal bij diverse radiostations, zoals bij Janny de Vries van RTV Westerwolde, RTV Logo, RTV Parkstad en RTV Noord.

Het boek over zijn strijd tegen het grootste kwaad van onze samenleving… Kanker is nog steeds te koop. Een deel van de opbrengst gaat naar het KWF. Schaft u het boek voor 15 maart aan, dan ontvangt u gratis het boekenweekgeschenk.