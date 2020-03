Brandweer Winschoten en Veendam naar grote brand Marum

MARUM – Diverse brandweerkorpsen, waaronder Veendam en Winschoten, zijn naar een zeer grote brand in Marum.

Iets voor twaalf uur is een grote brand uitgebroken aan De Factorij in Marum. Daar vloog een partij pallets in brand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen pand van Swieringa kunststof.

Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. Omwonenden van de brand worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de mechanische ventilatie uit te schakelen. Er is een NL-alert verstuurd.

Er is opgeschaald naar GRIP 1, zeer grote brand. Diverse brandweerkorpsen uit de wijde omgeving (Groningen, Drenthe, Friesland) zijn gealarmeerd. Ook blusvoertuigen en hoogwerkers van Veendam, Winschoten, Hoogezand en Slochteren gaan/zijn ter plaatse.

De A7 afrit Marum / N980 (32) is afgesloten. Het bedrijventerrein is ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.

Grote rookwolken verspreiden zich over #marum door de grote brand. pic.twitter.com/tpJmgIQphq — mimyz (@mimyz5) March 9, 2020