Gevangenis Ter Apel maakt nestkastjes voor Het Groninger Landschap

TER APEL – De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Het Groninger Landschap. Door gedetineerden in de gevangenis van Ter Apel zijn houten nestkastjes voor vogels gemaakt, die gedoneerd zijn aan de natuurorganisatie. Het Groninger Landschap kan de vogelkastjes goed gebruiken bij de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

Maandagochtend 9 maart zijn de eerste zeventig nestkastjes overgedragen. Dit gebeurde in Nuis, bij Landgoed Coendersborg. Hoofd Arbeid Pierre Baas van de gevangenis in Ter Apel overhandigde het eerste exemplaar aan Petra van der Meer, hoofd communicatie van Het Groninger Landschap. Aansluitend zijn door leerlingen van groep 3, 4 en 5 van Jenaplanschool ‘t Sterrenpad in Nuis de eerste kastjes voor de vogels opgehangen in de bomen langs de oprijlaan van Landgoed Coendersborg.

Het initiatief voor de schenking van de nestkastjes komt van de penitentiaire inrichting Ter Apel. Hoofd Arbeid Pierre Baas: “Eén van de onderdelen van ons arbeidsbedrijf is een houtafdeling waar allerlei producten gemaakt worden. We hebben regelmatig resthout waarvan we het zonde vinden om dat weg te gooien. Zodoende kwamen we op het idee om nestkastjes te laten maken door gedetineerden die werkzaam zijn op de houtafdeling. Op die manier doen gedetineerden nuttig werk en leveren ze ook nog eens een positieve bijdrage aan de samenleving. We hebben Het Groninger Landschap benaderd of zij belang hadden bij de vogelkastjes. Ze waren meteen enthousiast. In goed overleg zijn vervolgens de nestkastjes gemaakt zodat ze voldoen aan hun wensen.”

Het Groninger Landschap is opgetogen over de samenwerking met PI Ter Apel. Directeur Marco Glastra: “We vinden het een prachtig gebaar dat de gedetineerden deze nestkasten hebben gemaakt en de gevangenis ze vervolgens aan Het Groninger Landschap schenkt. We werken al met heel veel organisaties samen, maar dit is een hele bijzondere aanvulling. We kunnen de nestkasten goed gebruiken bij de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Zoals bij De Coendersborg waar de nestkastjes zijn opgehangen door leerlingen van basisschool ’t Sterrenpad uit Nuis. Uiteindelijk zijn de kool- en pimpelmezen de grote winnaars van deze samenwerking!”

Het blijft overigens niet bij de gift van zeventig nestkastjes. Ook de komende tijd gaan gedetineerden van PI Ter Apel aan de slag om houten vogelkastjes te maken, die gedoneerd worden aan Het Groninger Landschap. De natuurorganisatie zal er voor zorgen dat ze ergens in de provincie een passende plek krijgen.

Ingezonden door René Hut, communicatieadviseur P.I. Ter Apel