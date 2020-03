Goud voor Chantal Wijnholds bij nationale finale mbo-vakwedstrijden Skills Heroes

LEEUWARDEN, TER APEL – Groningen is 1 medaillewinnaar rijker. Chantal Wijnholds uit Ter Apel won goud bij de nationale finale mbo-vakwedstrijden Skills Heroes in Leeuwarden.

Ruim 400 mbo-studenten lieten hun beste vakwerk zien tijdens Skills The Finals, de nationale kampioenschappen van Skills Heroes, die van 4 tot en met 6 maart in WTC Expo Leeuwarden plaatsvonden.Tijdens de prijsuitreiking was Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad een van de prijsuitreikers.

Skills Heroes zijn mbo-vakwedstrijden, variërend van doktersassistent en juridisch dienstverlener tot kok en schoonheidsspecialist. Deze vakwedstrijden geven aanstormend vaktalent een podium en weten beroepsonderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Van Hout: ‘Dit is de Eredivisie van het mbo. Iedere branche in Nederland heeft behoefte aan zo’n divisie. Dat zorgt dat er gebeurt wat er moet gebeuren. De lat hoog en met support van docenten en begeleiders kom je er.’

Groningen kampioenen

De gouden medaillewinnaar die woont in de provincie Groningen is:

Chantal Wijnholds, Ter-Apel – Drenthe College – Pedagogisch medewerker

Trots op mbo

“Studenten van nu hebben meer prikkels en uitdaging nodig”, zegt de leraar van het jaar Dirk Megens. “Vakwedstrijden bieden mbo’ers een extra uitdaging in het onderwijs. Het is dan ook erg goed dat deze onderdeel zijn van het lesprogramma. Tijdens de finales heb ik zelf gezien met welke motivatie en gedrevenheid al die finalisten bezig zijn het beste uit zichzelf te halen. Deelnemen aan vakwedstrijden geeft ook een enorme boost aan het mbo. Iedereen wordt zo trots op hun eigen prestaties. Dat is positief voor het mbo.” De 415 finalisten komen van 52 verschillende mbo-scholen. Naast de finalewedstrijden in het Expo werden deze week ook 6 wedstrijden georganiseerd door ROC Friese Poort en 1 wedstrijd door het Frieslandcollege. Voorafgaand aan Skills The Finals vonden de Skills Heroes finales van de wedstrijden dierverzorger, hovenier en tegelzetter plaats.

Skills The Finals 2021

De volgende nationale kampioenschappen voor beroepen vinden plaats van 10 tot en met 12 maart 2020 in RAI Amsterdam. Skills The Finals zal daar de landelijke finales houden voor vmbo en mbo en een LOB-programma organiseren. Daarbij wordt samengewerkt met plaatselijke mbo-instellingen en partners.

EK 2020 Graz

Skills Heroes geeft de Nederlandse kampioenen een impuls in hun talentontwikkeling. Een aantal Skills-kampioenen kwalificeert zich voor deelname aan EuroSkills, het EK voor beroepen dat van 16 tot en met 20 september plaatsvindt in Graz, Oostenrijk. Op vrijdag 10 april wordt de samenstelling van Skills Team Netherlands bekendgemaakt. Zo’n 1500 jongeren tot 25 jaar nemen het op tegen vakgenoten uit 60 landen.

WorldSkills Netherlands

Skills The Finals 2020 is onderdeel van een gezamenlijke promotie van het beroepsonderwijs onder de noemer ‘dit is mbo’. WorldSkills Netherlands werkt daarbij nauw samen met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven zoals het Ministerie van OCW, MBO Raad, VO Raad, SBB, ROC Friese Poort, Provincie Friesland, Fonds 21, Expertisepunt LOB en een groot aantal sponsoren.

“Het feit dat zoveel scholen en studenten deelnemen aan onze vakwedstrijden, tot deze finales doordringen en daarbij gesteund worden door het bedrijfsleven, toont aan dat dit een waardevol instrument is. Jonge mensen worden uitgedaagd en zo mooi op weg geholpen naar een succesvolle, professionele loopbaan. Hier op Skills The Finals loopt zoveel top- en vaktalent rond, talent die de Nederlandse arbeidsmarkt broodnodig heeft.”, aldus Jos de Goey, directeur WorldSkills Netherlands.



Naast Skills Heroes organiseert WorldSkills Netherlands vakwedstrijden voor het vmbo (Skills Talents) en begeleidt het Skills Team Netherlands naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen.



Alle winnaars zijn hier te vinden: https://worldskillsnetherlands.nl/stf/uitslagen/skills-heroes-2020/

Onlangs was Chantal ook al in het nieuws. Zij schreef het boek: Pietje weet het! Ze las in november in de bibliotheek van haar woonplaats Ter Apel kinderen uit het boek voor.