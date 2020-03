Jan Twickler veertig jaar actief in sjoelsport

VLAGTWEDDE – Zaterdag vond in Vlagtwedde in het kader van de Noordbokaal een sjoeltoernooi plaats. Dit toernooi werd georganiseerd door de sjoelvereniging Vlagtwedde.

Het betrof de vierde wedstrijd uit een competitie van totaal vijf toernooien. Zaterdag 4 april wordt de competitie afgesloten in Marum en daarna zal bekend zijn wie per klasse de winnaar zal zijn binnen de Noordbokaal.



Na afloop van het toernooi in Vlagtwedde werd Jan Twickler gehuldigd in verband met het feit dat hij veertig jaar actief is in de sjoelsport. In januari 1980 begon Jan met sjoelen in Ter Apel. Hij woonde toen nog in Musselkanaal, maar door verhuizing naar Winschoten werd hij in oktober 1984 lid van de sjoelvereniging in Vlagtwedde, waar hij nog steeds actief is. Door voorzitter Henk Schut werd Twickler in het zonnetje gezet en ontving hij een mooi wandbord voor zijn jarenlange actieve deelname aan de verschillende toernooien en zijn lange lidmaatschap van de plaatselijke sjoelvereniging. Een welgemeend proficiat is op zijn plaats.

Ingezonden door HJ Pleiter