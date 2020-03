KloosterSporen: op pad met de museumgids én de natuurgids

TER APEL – Een interessante indruk krijgen van één van de weinig overgebleven middeleeuwse plattelandskloosters van Noordwest-Europa in Ter Apel? En daarbij tevens de unieke natuur rond het klooster beleven? Laat u begeleiden door de museumgids én de natuurgids.

Binnen het klooster vertelt de museumgids over de geschiedenis van het klooster. U komt te weten hoe de kruisheren als de oorspronkelijke bouwers en bewoners leefden. En waarom juist op deze plek deze beboste zandrug het Klooster Domus Novae Lucis is gebouwd? Er zal worden ingegaan op specifieke (bouw)onderdelen. De kloosterkerk met haar unieke koorbanken en Doksaal zal worden bezocht.

Eenmaal buiten neemt de natuurgids van Staatsbosbeheer u mee voor een rondwandeling in het Kloosterbos. U ontdekt hoe de flora en fauna op de Kloosterenclave gerelateerd is aan het leven en werken van de vroegere kruisheren in en rondom het klooster. Tijdens het wandelen over de zandpaden en slingerende bospaadjes vertelt de gids over de bijzondere naam die de eeuwen oude linde droeg, waartoe het beekje de Molen-Aa diende en waar nog de fundamenten van de oude onderslagmolen te zien zijn. U ruikt één van de grondstoffen van weleer, hoopt de ‘blauwe vogelvlucht’ te zien en beleeft de functie van een ’voorde’. Veel wandelplezier!

Het evenement Kloostersporen wordt gehouden op zondag 22 maart a.s. van 13:30 tot circa 15:30 (inloop om 13:15 uur met kloostermok koffie/thee en Kruisherencake), Boslaan 3-5 Ter Apel.

Deelname uitsluitend op afspraak en reservering via info@kloosterterapel.nl of 0599-581370.

Doorgang vindt plaats bij een minimum aantal aanmeldingen. Uiterlijk vrijdag 20 maart in de namiddag ontvangt u bericht als het evenement niet doorgaat.

Ingezonden