DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteren is tussen 19.00 en 19.45 uur een van de ruiten van een geparkeerde personenauto ingeslagen. De wagen stond aan de Eichenweg in Weener. De dieven gingen er met een handtas vandoor die op de passagiersstoel lag. In de handtas zaten o.a. persoonlijke documenten, (bank)pasjes en een geldbedrag van drie cijfers.

Jemgum

Gisteren is bij een eenzijdig ongeval aan de Holtgaster Strasse, ter hoogte van Soltborg, in Jemgum een 30 jarige automobilist gewond geraakt. De man vloog hoge snelheid uit de bocht en reed dwars door een brugleuning. Zijn auto kwam in de sloot tot stilstand.

Agenten stelden vast dat de man zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Zijn zwaarbeschadigde auto werd afgesleept.

Meppen

Tussen vrijdagochtend negen uur en zondagochtend kwart over tien is bij een aan de Bahnhofstraße in Meppen geparkeerde auto het raam aan de passagierskant ingeslagen. Ook werd het spatbord met, vermoedelijk, een steen bewerkt. Er werd niets uit de auto gestolen.