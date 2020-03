Politie zoekt benadeelden en getuigen vernielingen Plan Noord Veendam

VEENDAM – De politie zoekt benadeelden en getuigen van vernielingen in Plan Noord Veendam.

Er zijn de afgelopen dagen op meerdere plaatsen in de wijk “Plan Noord” te Veendam vernielingen aan auto’s gepleegd. De politie beschikt inmiddels over een aantal aangiftes.

Mocht je ook de dupe zijn geworden van vernieling aan je auto, dan willen ze je verzoeken om hiervan via internet aangifte te doen, mocht dit niet lukken dan kun je ook altijd bellen met 0900 – 8844 om een afspraak in te laten plannen.

Ben je getuige geweest van het plegen van deze vernielingen of weet je wie de dader is? Dan verzoeken we je om dat bij ons kenbaar te maken via 0900 – 8844, anoniem via 0800 – 7000.

Bron: Politie Ommelanden Midden