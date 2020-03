Rock-On outdoor festival in burgemeester van Boekhovenpark Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – In het Burgemeester van Boekhovenpark vindt op 6 juni het Rock-On outdoor festival plaats.



Het Rock-On outdoor festival is een dag die gevuld is met de beste tribute-bands uit de Benelux. Het park zal omgetoverd worden tot een Rock n’ Roll Fair, waar naast de beste muziek, ook voor jong en oud leuke activiteiten zullen plaatsvinden. Het festival wordt georganiseerd door Johnny Hensens en Adrie Hartman van Stichting Rock-On keep the good music alive, dat goede muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig in leven wil houden.

Deze dag staan er optredens op de rol van Undercover (Rolling Stones), Brucified (Bruce Springsteen), The Beatles Sessions (The Beatles), Hayfever (rock’n’roll uit de jaren vijftig en zestig), Alloway en Bon Scotch (AC/DC), die het festival afsluit.

Er worden ook activiteiten voor kinderen georganiseerd; zij hebben gratis toegang.

Aanvang: 14:00 uur