Rozenfestival zoek standhouders voor de groenmarkt

WINSCHOTEN – De organisatie van de groenmarkt in Winschoten is op zoek naar standhouders.

Op 4 juli vindt wederom het Rozenfestival plaats in het Rosarium van Winschoten. Echter zijn er dit jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. Afgelopen jaren was het Rozenfestival een evenement van twee dagen, dit gaat terug naar één dag. Het muziekpodium verdwijnt, maar de muziek verdwijnt niet volledig. Tevens krijgt het cultuurplein een andere invulling. Maar het belangrijkste is dat de groenmarkt hetzelfde blijft. De organisatie is daarom opzoek naar standhouders voor het onderdeel de groenmarkt.

Groenmarkt

De basis van het Rozenfestival was en blijft de groenmarkt. Doordat het Rozenfestival terug is gegaan naar één dag hopen we als organisatie ook weer op meer deelnemers voor de groenmarkt.

Inschrijven

Het streven in 2020 is om de groenmarkt weer goed te vullen. De eerste aanmeldingen zijn alweer verwerkt. Toch zijn we als organisatie nog druk opzoek naar standhouders voor de groenmarkt. Planten, bloemen of andere tuin gerelateerde zijn welkom op de groenmarkt.

Voor meer informatie over de groenmarkt kunt u mailen naar info@marketingoldambt.nl .

