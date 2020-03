Schrijverscafé in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag 19 maart vindt er in Bibliotheek Stadskanaal weer een Schrijverscafé plaats. Dit keer staat het café in het teken van ‘de mens in beweging’.

Sinds enkele maanden wordt er in Bibliotheek Stadskanaal een Schrijverscafé georganiseerd. Iedereen die het leuk vindt om te dichten of schrijven is van harte welkom. Tijdens het café kunnen deelnemers hun zelfgeschreven verhalen of gedichten voorlezen, en worden tips en trucs met elkaar gedeeld.

Wil je deelnemen aan het Schrijverscafé, of wil je komen luisteren? Het Schrijverscafé op donderdag 19 maart begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Ingezonden