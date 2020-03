Succes voor Rik Fissering op NK judo -21 jaar

ALTEVEER, ALEMERE – Judoka Rik Fissering uit Alteveer heeft zaterdag een bronzen medaille gewonden bij het Nederlands Kampioenschap tot 21 jaar in Almere.

Zaterdag was Rik Fissering vanaf Alteveer afgereisd naar het Nederlands Kampioenschap tot 21 jaar in de topsporthal te Almere. Na een zware loting trof Rik in de eerste ronde de nummer 2 vorig jaar en RTC judoka van Heerenveen. Deze werd met een overname in ippon geworpen. De tweede ronde werd knap gewonnen van wederom een RTC judoka uit Hoogvliet met 2 x wazari.

De halve finale ging gelijk op tot een kleine fout afgestraft door een RTC judoka uit Haarlem en moest Rik zich opmaken voor de bronzen finale. Ook hier trof Rik een RTC judoka deze keer uit Eindhoven. Na een achterstand wist Rik met een Ippon te winnen en nam zo het brons mee naar huis. Rik judoot bij Judo Tan-Ren-Jutsu die wederom een prima resultaat haalde op nationaal niveau.

Ingezonden