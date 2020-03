Westerwolde loopt rood aan, maar wint wel

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd vol passie en met van tijd tot tijd veel emotie, heeft Westerwolde ten opzichte van het Coevorder Raptim de broodnodige drie punten in eigen huis weten te houden middels een 1 – 0 zege.

Dat het met name in de slotfase voor de ploeg van trainer Lars van Ravenhorst behoorlijk billenknijpen was, was een logisch gevolg van de twee rode kaarten die spelers van Westerwolde terecht van scheidsrechter Boorsma kregen. Vaak speelde het Vlagtwedder team op het randje en dus ook een paar keer over het randje. Maar als je op de twaalfde plaats op de ranglijst staat, dan zal zo af en toe mooi voetbal gepaard moeten gaan met de nodige inzet, strijd en passie om de overwinningspunten binnen te halen. En daar heeft met name het Vlagtwedder publiek zondagmiddag in hoge mate van kunnen genieten.



Zoals meestal het geval is, begon Westerwolde voortvarend en derhalve aanvallend aan de wedstrijd. Een paar grote kansen werden om zeep geholpen en ook Raptim had het vizier, zoals ook in het verdere verloop van de wedstrijd het geval zou zijn, niet op scherp staan. Westerwolde werd in de 25 e minuut in het zadel geholpen door een grabbelende doelman Kay de Groot van Raptim. Joan Solano ontfutselde hem de bal, die daarna bij René van der Laan terecht kwam en voor de jonge spits was het een kleine moeite de bal in het open doel te schuiven: 1 – 0. Raptim bleef in het resterende deel van het eerste bedrijf de iets beter voetballende ploeg, maar ook bij hen ontbrak het dus aan de nodige nauwkeurigheid om tot succes te komen. De wedstrijd werd af en toe ontsierd door kleine opstootjes links en rechts op het veld, waarbij een viertal gele kaarten het gevolg waren. In de rust was de constatering dat dit laatste wel eens een voorbode zou kunnen zijn, voor een hectische tweede helft en dat de wedstrijd waarschijnlijk niet met tweeëntwintig spelers zou worden volbracht.



In de tweede helft tot de 65 e minuut een ongeveer gelijkwaardig spelbeeld als voor de rust. Een goed georganiseerde Westerwolder verdediging onder leiding van Rik te Velde met daarachter deze middag een solide doelman in de persoon van Henk Hebers. Raptim probeerde uit alle macht de gelijkmaker te forceren, maar ook nu werden goed opgezette aanvallen onvoldoende afgerond. De sfeer in de wedstrijd veranderde voorgoed toen Westerwolde in de 65 e minuut tegen de eerste rode kaart aanliep. Henri Boekelo moest dusdanig aan de noodrem trekken dat scheidsrechter Boorsma niets anders kon doen dan de centrale verdediger uit het veld te sturen. Gedurende de gehele wedstrijd had de jonge scheidsrechter uit Assen de handen vol aan het in goede banen leiden van de wedstrijd, maar slaagde daarin door op de juiste momenten daadkrachtige beslissingen te nemen,ook al waren die nadelig voor de thuisploeg. Ook met tien man wist Westerwolde stand te houden, maar kwam echter maar sporadisch meer tot aanvallende impulsen. Doelman Hebers ranselde een aantal fraaie inzetten van Raptim op prima manier uit het doel en mede hierdoor werd het gevoel steeds sterker de verkregen voorsprong over de streep te kunnen trekken. Maar toen ook Peter Beens, koud in het veld als vervanger van Rik te Velde, in de 80 e minuut met een tackle over het randje met rood moest vertrekken, was het wachten op de gelijkmaker. Die kwam er echter niet en na ruim bijgetelde extra tijd was de ontlading zowel op het veld als daarbuiten erg groot door de kleinst mogelijk overwinning die er bestaat. De 1 – 0 zege werd dan ook breed gevierd.



Door deze overwinning steeg Westerwolde een plaatsje op de ranglijst en staat nu weer boven de beruchte degradatie- cq. nacompetitiestreep. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een tweetal ploegen onder de Vlagtwedder formatie minder wedstrijden heeft gespeeld. Toch mag de zege van Westerwolde deze zondagmiddag op Raptim als erg nuttig worden beschouwd en als opmaat gelden voor de nog resterende competitiewedstrijden. Hopelijk kan de manier waarop de wedstrijd tegen Raptim werd opgepakt dan ook als leidraad gelden voor de volgende week zondag (15 maart) te spelen wedstrijd in Nieuw-Amsterdam / Veenoord tegen Twedo. Dit moet dan wel met een aantal basisspelers minder, daar er voor sommigen een onherroepelijk schorsing boven het hoofd hangt.



Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Rik te Velde (65 e min. Peter Beens) – Rudolf Riks – Henri Boekelo – Mark Geukes (60 e min. Jarno v.d. Laan) – Kevin v.d. Laan – Elroy v.d. West – Thom Postma – Frank Riks – René v.d. Laan (75 e min. Bartel Geleijnse) – Joan Solano



Scheidsrechter: dhr. N. Boorsma

Amusementswaarde: 8

Toeschouwers: 11

Verslag en foto’s: HJ Pleiter