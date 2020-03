Wonen&Co de beurs 2020 viert feelgood feesteditie

GRONINGEN – 2020 is het jaar van de ronde vormen, van de romantiek en omarmt met vergrijsd groen de kleur van nu. Wat Wonen&Co betreft staat 2020 voor feelgood, het beursthema van de jubileumeditie. Wonen&Co de beurs viert van 12 tot en met 15 maart namelijk haar vijftiende verjaardag! Opnieuw betrekt de woonbeurs vijf trendhallen in MartiniPlaza Groningen met tienduizenden vierkante meters en ruim 200 shops aan woongeluk. Komend weekend voegt Wonen&Co daar extra veel blijmakers en nieuwe thema’s aan toe.

Wonen&Co is voor iedereen die gek is op wonen. En dat zijn er nogal wat. Jaarlijks verwelkomt Wonen&Co de beurs zo’n 40.000 bezoekers. Zij worden dit jaar getrakteerd op maar liefst vijf grote binnenkijkers waarin de laatste woontrends te zien zijn. Hier is bijvoorbeeld ruimte voor abstracte en geometrische vormen, warme kleuren en rijke stoffen.

Nieuw en vernieuwd

Nieuwe concepten als Ik woon bewust vinden hun weg naar Wonen&Co de beurs. Het woonevenement krijgt hiermee voor het eerst een volwaardig duurzaam perspectief. Niet nieuw als plein, wel in toenemende mate op de beurs dit jaar te vinden: design. Niet eerder presenteerde Wonen&Co de beurs zoveel nieuw design. Deze primeurs waren eerder te zien op de grote interieurbeurzen en maken nu hun debuut in Nederland. Ben je na al dat design en interieurgeweld toe aan een culinaire pitstop? Maak die dan op het eigen foodfestival van Wonen&Co, al jaren populair en hoe dan ook de lekkerste plek van de woonbeurs. Dit jaar is het plein omgeven door containers en omgedoopt tot een Urban Jungle.

Wonen&Co Café

Misschien wel de leukste, maar zeker de meest leerzame plek van de woonbeurs is het Wonen&Co Café. Hier vind je trendpresentaties, advies en workshops. Speciaal voor de vijftiende verjaardag heeft Wonen&Co een extra workshoptafel aan het Café toegevoegd. Hier maak je onder meer gratis een kussenhoes, flesvaasjes en voorjaarsgroen. Reserveer een plek via de Wonen&Co-website. Op de website ontdek je meteen alle pleinen – er is nog zoveel meer namelijk – en stellen alle 200 namen zich aan je voor.

Klik voor meer informatie op: www.wonenencodebeurs.nl

