90.000 herhalingen in het zweet voor Stichting ALS

WINSCHOTEN – Op 5 april organiseert Crossfit Winschoten van 11.00 tot 18.00 uur een enorme workout voor het goede doel. Tijdens dit evenement kunnen 150 atleten in drie verschillende groepen de ‘Murph’ doen, een van de meest beruchte en zwaarste workouts die er bestaat. ‘Omdat juist wij, gezonde en fitte mensen, wat vaker stil mogen en misschien wel moeten staan bij mensen die niet meer kunnen sporten vanwege bijvoorbeeld een verschrikkelijke ziekte als ALS’, aldus Erik Roelfsema.

‘Murph’

De Murph is een zogeheten Hero WOD. De workout is vernoemd naar de Amerikaanse Afghanistan-veteraan Michael Muprhy en mag met recht zwaar genoemd worden. Als atleet start je met 1,6 kilometer hardlopen, vervolgens doe je 100 pull ups, 200 push ups en 300 air squats om daarna te eindigen met wederom 1,6 kilometer hardlopen. Niet voor iedereen weg gelegd zou je zeggen.

Voor iedereen

Toch is het doel van het evenement om in totaal 150 atleten deze beproeving te laten doorstaan. De ervaring leert dat erg veel mensen de workout uiteindelijk volbrengen. Erik Roelfsema zegt hierover: ‘Crossfit is voor iedereen, het gaat niet zozeer om wie het snelste is maar meer om het technisch goed volbrengen van je oefeningen. Wanneer iemand het zwaar heeft komen andere atleten altijd ondersteuning bieden. Dat maakt deze sport zo mooi’.

Mee doen?

De eigenaar van de enige Crossfit box in de regio roept iedereen die zijn steentje bij wil dragen op om mee te doen. Een gezellige, sportieve middag is gegarandeerd. De box vraagt een bijdrage van 10 euro per persoon, dit volledige bedrag gaat naar Stichting ALS. De organisatie regelt zelf de nodige versnaperingen voor de aanwezige strijders. Opgeven kan via het e-mail adres perfectbodyconstruction@gmail.com of door even binnen te lopen op locatie. Ook kan je contact opnemen via de Facebookpagina van Crossfit Winschoten, hier vind je tevens veel aanvullende informatie over het evenement.

Doneren

Lijkt de Murph je toch een brug te ver maar wil je wel graag doneren? Kom dan gewoon gezellig langs in de Crossfit box tijdens het evenement op 5 april aanstaande. De deur staat wagenwijd open voor alle belangstellenden. Bij diezelfde deur staat een collectebus, alle beetjes helpen! Je vindt Crossfit Winschoten aan de Bovenburen 112 in Winschoten.

Stichting ALS ALS is een dodelijke zenuw- spierziekte die iedereen kan treffen. Een voor een vallen je spieren uit. Jaarlijks overlijden er 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Stichting ALS financiert wetenschappelijk onderzoek om ALS de wereld uit te krijgen.

Ingezonden