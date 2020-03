Burgemeester Jaap Kuin opent winkel Schoenservice Brokschmidt

OUDE PEKELA Vanmorgen heeft burgemeester Jaap Kuin, samen met Gert en Petra Brokschmidt, aan het Hellingplein in Oude Pekela de nieuwe zaak van Schoenservice Brokschmidt geopend.



Vanmorgen ging de nieuwe winkel van Schoenservice Brokschmidt aan het Hellingplein in het centrum van Oude Pekela open. Brokschmidt verhuisde van een winkel in De Helling naar een winkel aan het Hellingplein, in de zogenaamde puntdakjes. Bij de opening was het volledige college aanwezig.

Enthousiaste eigenaren

Eigenaar Petra Brokschmidt: ‘’ Wij zijn erg enthousiast. Een winkel aan het Hellingplein is voor ons een mooie locatie want het biedt meer zichtbaarheid vanuit de verschillende rijrichtingen. De ontwikkelingen in het centrum zorgen hopelijk voor een gezellig en aantrekkelijk centrum voor iedereen.’’

Goed voor Pekela

Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het is mooi om te merken dat de gevestigde ondernemers enthousiast zijn over de ontwikkelingen in het centrum van Oude Pekela en dat zij hierdoor een mooie stap kunnen maken. Dit is goed voor Pekela!’’



Oude Pekela Centraal

De aankoop, gedeeltelijke sloop en de verbouwing van de winkelpanden aan het Hellingplein (zogeheten puntdakjes) is onderdeel van het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal. Het aantal vierkante meters aan winkelruimte is teruggebracht en er is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied.

Foto’s: Abel van der Veen