Inbrengmiddag voor oude foto’s bij het SHC

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 15 maart organiseert het Streekhistorisch Centrum (SHC) een inbrengmiddag voor wie nog foto’s heeft van de streek.

Het museum en documentatiecentrum in Stadskanaal verzamelt foto’s die een beeld geven van Zuidoost-Groningen of de Drentse monden. Foto’s van straatbeelden, schoolfoto’s, huizen, winkels en bedrijven, vervoermiddelen, het verenigingsleven maar ook portretten zijn allemaal interessant voor het SHC. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. De collectie van het Streekhistorisch Centrum bevat inmiddels zo’n 30.000 foto’s. Een groot deel daarvan is inmiddels online beschikbaar via de Beeldbank Groningen. Vrijwilligers van het SHC zijn wekelijks bezig met het beschrijven en digitaliseren van die collectie.

Mensen die hun foto’s met het SHC willen delen, hoeven die niet af te staan, alleen even uit te lenen voor het scannen. Vrijwilligers zullen zoveel mogelijk gegevens van de gedeelde foto noteren om de beschrijving zo compleet mogelijk te maken. Het goed scannen van de foto kost even tijd en gebeurt niet ter plekke maar zo gauw mogelijk erna: wanneer dit klaar is, zorgt het SHC dat de originelen indien gewenst weer terug komen bij de eigenaar.

Mensen die foto’s inbrengen en donateurs hebben echter gratis toegang.

Voor meer informatie: 0599-612649/info@streekhistorischcentrum.nl.

Bij de foto: Dergelijke kiekjes zijn van harte welkom tijdens de inbrengmiddag in het SHC. (Collectie SHC)

