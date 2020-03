Kindermiddag in Bibliotheek Stadskanaal: Lin kookt erop los

STADSKANAAL – Ben je dol op smikkelen en smullen? Doe dan mee aan de kindermiddag in Bibliotheek Stadskanaal. Woensdag 18 maart kunnen kinderen meedoen aan een workshop van Lin kookt erop los.

Lin kookt erop los is de leukste foodtruck uit Oost-Groningen. Woensdag 18 maart geeft eigenaresse Linda Drenth een kinderworkshop in Bibliotheek Stadskanaal. Deze middag gaan we overheerlijke springrolls maken. Dat betekent: vullen, vouwen en dippen maar!

Wil je meedoen aan deze gratis workshop? Meld je dan snel aan via www.biblionetgroningen.nl/stadskanaal. De workshop wordt gegeven om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Per ronde is er plek voor 12 deelnemers.

Fit met de bieb

Braintrainers, sit-ups en eiwitsmoothies: in maart organiseert Biblionet Groningen ’30 Dagen fit met de bieb’. Van 2 tot en met 31 maart organiseert de bibliotheek allemaal kleine, gezonde uitdagingen om je te helpen bij het maken van een stap in de goede richting! Daarbij staat de lichamelijke en mentale gezondheid centraal en is er in Bibliotheek Stadskanaal van alles te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.biblionetgroningen.nl/fit.

Ingezonden