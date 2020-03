DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Voor de tweede keer binnen een week is ingebroken bij een schuur op een terrein aan de Waldseestraße in Aschendorf. De daders kwamen binnen door een raam, wat bij de eerste inbraak was vernield. Er werden (weer) diverse spullen gestolen. Welke voorwerpen dit zijn is niet bekend gemaakt.

Aschendorf

Om half drie in de nacht van zondag op maandag is ingebroken bij een bedrijf aan de Bokeler Straße. Er werd een laptop en een beeldscherm buitgemaakt. De totale schade bedraagt 1.000 euro.