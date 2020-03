Ooievaars hebben nest in Smeerling goedgekeurd

SMEERLING – Op een van de ooievaarsnesten in Smeerling is de balts en de paring van de ooievaars begonnen.

Midden jaren ’70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf. Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst en zijn de vogels ook in ons gebied regelmatig te zien.

Zo ook in Smeerling, waar nu ook het vrouwtje is gearriveerd. In afwachting van haar komst heeft het mannetje het nest bekleed met takjes, modder, mest en grassen.

Het paren gebeurt na de uitgebreide balts, waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. Ze hebben één legsel per jaar, met per nest 3-5 eieren die 33-34 dagen worden bebroed. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders . (Bron: Vogelbescherming.nl)

Foto’s: Bé Eelsing