TER APEL – Op 22 maart organiseert Rc Bigscale Junky’s een demo-dag in de manege Ter Apel.

De demo-dag van Rc Bigscale Junky’s in de manege aan de Heembadweg 45 in Ter Apel is van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Je kunt je tot 12 maart inschrijven om mee te doen. Klik op https://www.facebook.com/groups/793143874057509/ voor meer informatie.