Samenwerking WILDLANDS met IVN Natuureducatie

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen en IVN Natuureducatie hebben vanmorgen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende vier jaar. Hiermee wordt IVN dé educatiepartner van WILDLANDS. Het doel is om gezamenlijk jaarlijks 30.000 scholieren naar het park te trekken.

Het dierenpark noemde begin 2020 al dat educatie en samenwerking met scholen als speerpunten worden gezien voor het komende jaar. Het park wil een breder onderwijsaanbod, passend bij WILDLANDS. Met deze samenwerking met IVN kan het park onder andere rekenen op advies over activiteiten en inhoud op basis van jarenlange ervaring met natuureducatie op scholen en die dus goed aansluit op de huidige leerdoelen. IVN verbindt mens en natuur en laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en doen staan altijd centraal. WILDLANDS-directeur Erik van Engelen ondertekende de overeenkomst met trots: “Ik ben erg blij met de samenwerking met IVN. Hiermee kunnen we natuureducatie nog meer inhoud geven en zo dichter bij onze missie komen om kinderen meer liefde voor de natuur bij te brengen.“ Ook Mark Tuit, directeur IVN Noord, kijkt uit naar de samenwerking: “‘Met alle plannen die WILDLANDS heeft, zie ik veel kansen op het gebied van educatie. We zijn als IVN heel blij met de samenwerking met WILDLANDS en kunnen elkaar op veel manieren de komende jaren versterken.”

Op dit moment zijn er in WILDLANDS al drie projecten in ontwikkeling. Speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt er hard gewerkt aan de escaperoom Rhino Rescue (open schooljaar 20/21), waarbij het doel is dat de leerlingen meer te weten komen over stroperij in Afrika. Ook staat er een educatief centrum ‘de savannelodge’ gepland in Serenga, waar natuurbehoud centraal staat. Maar eerst wordt half april het biologielokaal in Nortica geopend. Daar is ruimte voor ‘de leukste biologieles van Nederland’, waar met interactieve elementen onderzoek naar de natuur gedaan kan worden. IVN zorgt als de educatiepartner voor de juiste inhoud die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

