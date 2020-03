VEELERVEEN – Vanuit Veelerveen wordt de collie Jazz vermist.

Sinds gisteren wordt de collie Jazz vermist. Ze logeerde bij mensen in Veelerveen en is totaal niet bekend in de omgeving. Ze is in de richting van Vriescheloo gelopen.

Jazz is gechipt en draagt een leren halsband.

Heeft u Jazz gezien bel dan 06-44756860