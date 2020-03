Zingend naar Pasen m.m.v. Mannenkoor ‘Euterpe’ (Voorthuizen) en Jan Loosman (Urk)

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 maart 2020 is er ruim een uur “ZINGEND NAAR PASEN” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe en Jan Loosman zullen hun medewerking verlenen aan deze zangavond, die in het teken zal staan van het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Euterpe is opgericht in 1965 en heeft als doelstelling: de beoefening van de zangkunst als gave Gods.

Om het koor goed te laten floreren zijn er naast het bestuur diverse leden (bijna) wekelijks bezig met een of andere activiteit om Euterpe draaiende te houden. Er is bijv. een muziekcommissie die zich samen met de dirigent over nieuwe repertoire buigt, een evenementencommissie, die elk jaar een uitje voor de leden organiseert en in de pauze van elke repetitie een verloting organiseert, het zogenaamde ‘potloodje’ (een lootje voor de pot). De opbrengst hiervan is bedoeld als ‘spaarpot’ voor het reisje. Ook is er een ‘OPA’-ploeg die eens in de vier weken oud papier ophaalt.

Jan Loosman, uit Urk, zingt in diverse koren, maar als tenor treedt hij ook vaak op in combinatie met een koor. Ook deze avond kan men weer genieten van zijn zangkwaliteiten.

Gerwin van der Plaats zal de samenzang, die zal bestaan uit liederen uit diverse liedbundels; de nieuwe liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer, etc., begeleiden. Deze avond zullen de liederen in het teken staan van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar Pasen, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur),duurt ongeveer anderhalf uur en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

Zingend naar de Zondag

18 april 2020

m.m.v. CMS Stadskanaal

o.l.v. Harold Kooij

Ronald Knol– orgel

Ingezonden