Banen in overvloed in de Ontdekdezorg week en erna

Van waarde zijn in je werk

In de Ontdekdezorg week voert de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland campagne onder het motto: ‘Wil jij van waarde zijn in je werk?’. Voor carrièreswitchers zijn er volop kansen om de eerste of volgende stap te zetten in deze gevarieerde en innovatieve sector. Ook voor mensen die weer terug willen komen. Zo kan men speeddaten voor een (eerste) baan, naar informatiebijeenkomsten gaan en meelopen met zorg- en welzijnsprofessionals. Bezoekers krijgen ook uitleg over welke stappen ze kunnen zetten om bij een organisatie te komen werken en op welke manier ze zich het beste kunnen gaan scholen.



Meeste activiteiten gaan op dit moment door

Op dit moment zijn er vanuit het RIVM en de GGD geen adviezen om evenementen in Noord-Nederland af te gelasten in verband met het coronavirus. Daarom gaan de meeste activiteiten in de Ontdekdezorg week vooralsnog gewoon door. Wij houden de adviezen nauwgezet in de gaten en passen ons standpunt aan –en adviseren de zorg- en welzijnsorganisaties- wanneer dat nodig is.