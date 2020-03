Eenmansactie op Oldambtplein Winschoten

WINSCHOTEN – Vanmorgen vond op het Oldambtplein in Winschoten een eenmansactie voor een veilige rotonde plaats.

Vanmorgen voerde een vrouw actie op het Oldambtplein in Winschoten. Dit deed zij om aandacht te vragen voor de vaak onveilige situaties op deze rotonde.

In 2018 werd het Oldambtplein door RTL Nieuws uitgeroepen tot een van de gevaarlijkste rotondes van het land. Er werden toen honderden rotondes in het land bekeken en in samenwerking met verkeersbureau VIA in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren dat het verkeersplein voor theater De Klinker opvallend hoog scoorde wat betreft het aantal ongelukken die er per jaar plaatsvonden.

Ook nu gebeuren er regelmatig aanrijdingen; onlangs drie in een week tijd, waarbij één slachtoffer per ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht. Hierbij gaat het met name om fietsers die aangereden worden. Fietsers en voetgangers hebben namelijk voorrang op de rotonde, maar worden door automobilisten die van de rotonde afslaan vaak door de zogenaamde “dode hoek” over het hoofd gezien.

Oldambt Aktief is een petitie gestart voor een veilig Oldambtplein. Deze wordt later aan wethouder Laura Broekhuizen aangeboden. De petitie is al door ruim 470 personen ondertekend. U vindt hem HIER.

Foto: Rita Rendering