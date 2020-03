Kindermiddag in Bibliotheek Veendam: Dans je mee?

VEENDAM – Woensdag 18 maart kunnen kinderen van 14.00 uur tot 16.30 uur in Bibliotheek Veendam hun eigen dans “schrijven”… Kom deze kindermiddag in beweging en dans mee!

Lekker dansen en bewegen! Wie houdt er niet van? Maar hoe maak je een dans op muziek? Deze middag gaan we onze eigen dans “schrijven”.

De gratis kindermiddag kent een vrije inloop.



Fit met de bieb

Braintrainers, sit-ups en eiwitsmoothies: in maart organiseert Biblionet Groningen ’30 Dagen fit met de bieb’. Van 2 tot en met 31 maart organiseert de bibliotheek allemaal kleine, gezonde uitdagingen om je te helpen bij het maken van een stap in de goede richting! Daarbij staat de lichamelijke en mentale gezondheid centraal en is er in Bibliotheek Veendam van alles te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.biblionetgroningen.nl/fit.

Ingezonden