Patiënt met coronavirus in Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Bij een patiënt in het Ommelander Ziekenhuis Groningen is vandaag het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela. De patiënt wordt in het ziekenhuis in strikte isolatie verzorgd.



De vrouw meldde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten die niet voldeden aan de op dat moment geldende casusdefinitie van het RIVM. Tevens was de patiënt niet in een risicogebied geweest of in aanraking gekomen met een bevestigde coronapatiënt. Aan het eind van de middag op 11 maart bleek een positieve testuitslag voor corona.



Contactonderzoek

Het Ommelander Ziekenhuis onderhoudt zeer nauw contact met het RIVM en de GGD Groningen. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke medewerkers, patiënten en bezoekers contact hebben gehad met de vrouw. Alle ziekenhuismedewerkers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de situatie. Voor hen is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar dat dag en nacht beschikbaar is voor vragen. Conform de richtlijnen van het RIVM blijven medewerkers aan het werk zolang ze geen klachten hebben. De GGD doet onderzoek naar de bron van besmetting en voert contactonderzoek uit in de thuisomgeving van de patiënt.



Voorbereid

Het Ommelander Ziekenhuis heeft zich de afgelopen periode intensief voorbereid om patiënten met het coronavirus op de juiste wijze op te kunnen vangen. Zo beschikt het ziekenhuis over 24 isolatiekamers om patiënten op een veilige manier te verplegen. Dit zijn aparte eenpersoonskamers met extra maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het Ommelander Ziekenhuis volgt hierin het landelijk beleid van het RIVM.



Aanvullende maatregelen



Het Ommelander Ziekenhuis neemt maatregelen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Zo is vanaf dit moment nog maar één bezoeker per patiënt per keer toegestaan en enkel wanneer deze bezoeker niet hoest, verkouden is, koorts heeft of recentelijk in een gebied is geweest dat als besmet is aangemerkt. Ook zijn alle bijeenkomsten, afspraken met externe partijen en dienstreizen tot nader order geannuleerd.

Ingezonden