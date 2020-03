Pé & Rinus: op 16 mei in het bostheater in Vriescheloo!

In 2020 staan Peter de Haan en Frank den Hollander veertig jaar samen op het toneel. Begonnen als straatzangersduo Pé Daalemmer & Rooie Rinus, via uitstapjes naar De Bende van Baflo Bill en Voorheen De Bende, en sinds een jaar of tien gewoon weer lekker kortweg als Pé & Rinus. Op 16 mei treden ze op in het bostheater in Vriescheloo.

In het voorjaar van 2021 beklimmen Pé & Rinus de podia van de grote theaters. Daarvóór willen ze de stramheid even van zich afspelen in een aantal mooie cafés en dorpshuizen én dus het bostheater in Vriescheloo. Het publiek kan voor het eerst kennismaken met nieuw materiaal, dat natuurlijk wordt afgewisseld met kneiters van hits. En doar hebben Pé & Rinus best veul zin aan: want zodra Peter en Frank weer samen lekker muziek kunnen maken, spat de lol van het podium!

Kaarten voor het optreden van 16 mei zijn te reserveren via optredenpeenrinus@gmail.com à € 12,50. Wees er wel snel bij, want het aantal plaatsen in het bostheater is beperkt!

Ingezonden