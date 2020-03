Plofkraak bij juwelier Luitjens Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vannacht heeft bij juwelier Luitjens aan de Marktstraat in Musselkanaal een plofkraak plaatsgevonden.

Rond half vier vannacht heeft bij juwelier Luitjens in Musselkanaal een plofkraak plaatsgevonden. Hierbij werd de voordeur uit het pand geblazen. Dit veroorzaakte een enorme knal, wat gepaard ging met rook. Vervolgens ging het alarm af. De daders zijn er niet in geslaagd om het pand binnen te komen. Volgens de politie werd er niets buitgemaakt, maar is er wel veel schade.

Het onderzoek loopt en de politie is op zoek naar vier personen. Hierbij werd vannacht een speurhond ingezet. De daders vluchtten in de richting van de begraafplaats. Een signalement van dit viertal ontbreekt.

Ook wordt onderzocht of er een verband is met een poging tot inbraak om vier uur in de nacht van maandag op dinsdag bij dezelfde juwelierszaak. Er werd toen een raam kapot geslagen. Getuigen spreken over drie personen met bivakmutsen die gebruik maakten van een zwarte VW Polo.

Hebt u tussen 03.00 en 04.00 uur iets gezien of gehoord bij de juwelier? Bel dan 0900 8844 of anoniem (Meld Misdaad Anoniem) 0800 7000

Foto’s: Johan de Boer