Provincie Groningen ondersteunt bedrijven met zonnepanelen op bedrijfsdaken

GRONINGEN – De provincie Groningen gaat bedrijven ondersteunen bij het realiseren van een zonnedak. Op de Groningse bedrijventerreinen liggen meer dan 6300 bedrijfsdaken van minstens 1000 vierkante meter waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 5 procent van deze grote bedrijfsdaken wordt nu gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. Het project ‘Verzilver uw dak’ moet ervoor zorgen dat er meer zonnedaken op bedrijventerreinen komen.

Steeds meer bedrijven gaan over tot de installatie van zonnepanelen op hun dak. Een groot deel van daken blijft echter nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten. Ook wil de provincie ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Gratis dakscan

Groningse ondernemers op een bedrijventerrein kunnen gratis een dakscan krijgen, om te kijken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook krijgen ze hulp bij de aanvraag van de voordelige SDE+-subsidie. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+-subsidie bezorgt ondernemers een vergoeding voor iedere opgewekte kilowattuur. De volgende subsidieronde start op 17 maart 2020.

Steun in de rug

Gedeputeerde Nienke Homan is blij met deze aanpak: “We hebben zonne-energie hard nodig om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. Deze ongebruikte bedrijfsdaken bieden enorm veel kansen voor het opwekken van zonne-energie. We willen het ondernemers makkelijker maken die stap te zetten. We merken dat ondernemers het vaak ingewikkeld vinden om subsidie aan te vragen of een keuze te maken uit de vele aanbieders. Anderen ontbreekt het aan tijd, waardoor al toegekende subsidie op de plank blijft liggen. Die ondernemers helpen we graag, zodat hun zonnedak wél van de grond komt. Dat spaart ook waardevolle landbouwgrond en natuur.”

Informatiebijeenkomst

De regeling ‘Verzilver uw dak’ wordt uitgevoerd door bureau Over Morgen in samenwerking met duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim, de Groningse gemeenten en Enexis. Het project wordt uitgevoerd in de hele provincie Groningen. De komende tijd organiseert Over Morgen informatiebijeenkomsten over de regeling voor ondernemers. De eerste is op donderdag 12 maart in Leek en de tweede op 17 maart in Bedum.

Kijk voor meer informatie op de website overmorgen.nl/verzilveruwdak.

Ingezonden