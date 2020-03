GRONINGEN – IJzebrand Rijzebol is vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde voor het CDA.

Hij is de opvolger van Patrick Brouns, die eind vorig jaar terugtrad als gedeputeerde. Rijzebol was tot voor kort wethouder in de gemeente Delfzijl. Eerder was hij wethouder in de gemeente Loppersum en meer dan tien jaar lid van Provinciale Staten.

Bron: Provincie Groningen