Theatertournee RAIF succesvol van start!

REGIO – De Theatertournee RAIF is succesvol van start gegaan. Marlene Bakker schrijft hierover het volgende in haar nieuwsbrief:

Na lang voorbereiden is onze theatertournee eindelijk van start. Op 1 maart stonden we in een uitverkocht theater de Winsinghhof in Roden en speelden we voor het eerst onze theatervoorstelling RAIF. Voor mij een droom die uitkomt. Een theater geeft je de mogelijkheid om de liedjes nog verder uit te diepen, nog meer te vertellen en natuurlijk om met volledige band te spelen, wat echt ge-wel-dig is! Ik ben ontzettend trots op onze voorstelling en de band waarmee ik dit mag doen. We zitten alweer zo’n beetje op de helft van de tour, de tijd vliegt. Maar gelukkig mogen we nog in een paar mooie theaters spelen.

Komende zaterdag spelen we in het Baron Theater in Opende en zondag 15 maart spelen we op een wel hele unieke locatie. Namelijk in de Herberg op Eiland Tiengemeten. Op woensdag 1 april spelen we in Theater Geert Teis, voor mij een hele bijzondere show, omdat ik in dit theater ook mijn eerste stappen als zangeres heb gezet. Echt terug naar mijn roots in Stadskanaal dus.



Op zaterdag 5 april spelen we in trio-bezetting in het bijzondere Theater Dina in Dedemsvaart. Afgelopen week hebben Bernard en ik daar een mooie live sessie opgenomen bij The Fellowship of Acoustics. Wat een sfeervolle plek. Ik kijk enorm uit naar die show.

Na Dedemsvaart doen we nog twee shows in Drenthe. Op zaterdag 18 april spelen we in ’t Schienvat in Erica en we sluiten af in Theater De Nieuwe Kolk in Assen op vrijdag 24 april.



