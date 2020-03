Tintengroep en Afeer sluiten meerjarig contract

OOSTWOLD – Vandaag hebben directeuren Johan Brongers van Tintengroep en Johan van Dam van Afeer hun handtekening onder een meerjarig mantelcontract voor schoonmaak-, receptie- en aanvullende dienstverlening gezet. Plaats van handeling was de Tinten-locatie ‘De Meerkant’ te Oostwold.

Het mantelcontract voorziet in schoonmaak-, receptie- en aanvullende dienstverlening door Afeer op Tinten-locaties. Momenteel gaat het om circa 8 objecten in Winschoten en Oostwold. Ook verzorgt Afeer op enkele locaties het groenonderhoud. Tinten en Afeer zijn blij met het contract. Van Dam, directeur van Afeer: “Wij werken al jarenlang voor de Tintengroep. De samenwerking is in de loop der jaren steeds intensiever geworden en dat is een goed teken. Beide organisaties werken met een maatschappelijke opdracht, daarom is het extra mooi dat wij Tintengroep kunnen helpen en zij ons.”

Over Tintengroep en Afeer

De Tintengroep helpt inwoners in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel om in een kwetsbare periode in hun leven op eigen kracht hun situatie te verbeteren. Elke sociaal werkorganisatie stemt de werkwijze af op lokale omstandigheden en werkt samen met partijen uit de regio. Tintengroep wil mensen handvatten aanreiken die zij nodig hebben om tot een oplossing te komen en probeert hierbij altijd het sociale netwerk -gezin, buren, vrienden- van de hulpvrager in te zetten. Want samen bereik je meer dan alleen.

Op 1 juli 2018 is Afeer gestart als het participatiebedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Afeer geeft uitvoering aan de Wet op de sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Zij biedt dagelijks werk aan ongeveer 900 mensen en begeleidt in de regio werkzoekenden naar regulier werk. Afeer streeft naar een duurzame verbinding tussen werkzoekende en werkgever: de een kan zijn talenten inzetten en krijgt toekomstperspectief en de ander maakt maatschappelijke winst.

Ingezonden door Afeer