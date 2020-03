Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Smeerling

VLAGTWEDDE, SMEERLING – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Vlagtwedde/Smeerling. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling Metbroekbos- Beleefpad Smilke (Smeerling) – Aaltje duikt op in Smeerling.

Westerwolde Wandelen Werkt op pad woensdagmorgen 11-03-2020 met het maximale aantal wandelaars wat mee kan. Afstand wandeling 8 of 10 km. Gezien de grote belangstelling moeten ook wel eens mensen teleurstellen .Vandaag, het mooie wandeling met af en toe het zonnetje erbij. Onderweg weer veel te zien en gehoord. Het mooie beleef pad is aangelegd en in Smeerling (Smilke) de nieuwe bewoners 2 ooievaars die al druk heen en weer waren. We kwamen langs de plek waar vroege Aaltjestee was (voor info zie onderstaande link).

Afstanden 8 of 10 km. Route: Start Bommelhoeve Vlagtwedde – vervolgens langs Metbroekbos –

’t Winsel (Esch) – langs de Ruiten Aa – plek van Aaltjes boerderij De Hultsinghoeve (boerderij van Aaltjesstee) – Beleef pad in Smilke(Smeerling) – Het Veensel (landbouwgebied) – Doezekampen – Ellersinghuizerveld – Eemboerveld (natuurontwikkeling).

Info: De van Bommelhoeve, een Oldambster boerderij in Vlagtwedde.Toen de nonnen 40 jaar geleden deze Oldambster boerderij tot hun vakantieverblijf verbouwden wisten ze niet hoe goed de locatie was gekozen. Hermeandering van de Ruiten Aa, plan Ellersinghuizer veld, EHS Westerwolde, het waren allemaal woorden van de toekomst. Toen was er een prachtig authentiek pand, net buiten de bebouwde kom van Vlagtwedde, in een landbouwgebied in de buurt van het Metbroekbos. Nu zijn de gronden rond de Herberg de van Bommelhoeve eigendom van de vereniging van Natuurmonumenten en is het gebied grotendeels heringericht naar de situatie van rond 1850. Een landschap dat de meeste mensen meer doet denken aan Drenthe, met essen, bossen, houtwallen en velden. De hoeve is van rond 1900 en van het Westerwoldse variant van het “Oldambster” boerderijtype. Dit type kenmerkt zich doordat het woonhuis is gebouwd onder één doorlopende nok met de schuur, waarbij het woonhuis smaller is dan het achterhuis. De verspringingen in de zijgevels, worden “krimpen” genoemd. Het dak wordt gedragen door gebinten die de hoeve in de lengte verdelen in circa vier meter brede vakken, deze zijn grotendeels nog zichtbaar. Aan de zijden van het achterhuis waar vroeger de koeien stonden zijn nu de zes B&B kamers gemaakt. In het midden onder de gebinten bevindt zich de open haard met lounge stoelen en banken, de oude nonnentafel waaraan gegeten kan worden en de leestafel. De halfopen Beune (westerwolds voor zolder..) is heel geschikt om te kaarten, te schaken of andere spellen (sjoelen..) te doen. Het hele achterhuis is alleen voor de gasten, net als de aangebouwde serre, voor het ontbijt of gewoon om te zitten. Buiten ligt het zeer ruime en beschutte terras en de tuin met diverse zithoekjes.

Hier vertoefden vanaf de jaren 1960 franciscaner zusters van het katholieke ziekenhuis Sint Lucas uit Winschoten in retraite gingen. Later kreeg de boerderij een recreatieve bestemming.

Info Metbroekbos: Lange tijd werden de bomen van het Metbroekbos door de buurtbewoners gebruikt voor van alles en nog wat. Na de novemberstorm van 1972 laat Natuurmonumenten de natuur haar gang gaan in het Metbroekbos. Als een boom sterft blijft hij gewoon staan. Spechten en holenduiven broeden in zo’n dode boom. Als de boom omvalt, zullen mossen, insecten en paddenstoelen het dode hout blijven gebruiken. De insecten trekken weer vogels aan. Kortom: de natuur wordt veel rijker als de dode bomen in het bos achterblijven.

Het Metbroekbos is om een aantal redenen bijzonder:

1 • Het is een restant van een oorspronkelijk veel groter bosgebied in Westerwolde.

2 • Het Metbroekbos en het Liefstinghsbroek zijn de meest gevarieerde loofbossen van Nederland met zomereik, beuk, gewone esdoorn, zachte berk en es. De onder begroeiing is goed ontwikkeld.

3 • De akkers van Natuurmonumenten zijn boomweiden en de oudsten daarvan worden al sinds 1976 beweid door Lakenvelders.

4 • Het nabij gelegen gehucht Smeerling kent een aantal prachtige Saksische boerderijen uit de 1e eeuw.

Verslag en foto’s: Ooldrik Modderman

Klik hier voor meer foto’s