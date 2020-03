Week voor de Gezonde Jeugd op RSG Ter Apel

TER APEL – Van 16 t/m 20 maart is bij RSG Ter Apel aandacht voor een gezonde(re) leefstijl bij jongeren.

Van 16 tot en met 20 maart is er op de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel extra aandacht voor een gezonde(re) leefstijl onder jongeren. De school organiseert dan, in het kader van Westerwolde Beweegt, in samenwerking met de gemeente Westerwolde de Week voor de Gezonde Jeugd.



Op maandag 16 maart doet een bekende vlogster en danseres de aftrap voor alle leerlingen van de RSG. Gedurende de Week voor de Gezonde Jeugd worden verschillende activiteiten en lessen aangeboden met als thema een gezonde leefstijl. De RSG Ter Apel en de gemeente Westerwolde willen hiermee samen bijdragen aan een gezond en productief leven in een gezonde gemeente.

Op vrijdag 20 maart sluit wethouder Wietze Potze de Week voor de Gezonde Jeugd af. Wethouder Wietze Potze: “De RSG Ter Apel heeft sinds 2017 het predicaat ‘Gezonde School’ en is veel bezig met gezondheid onder jongeren. Iets wat ik van harte toejuich. Ik hoop dat de Week voor de Gezonde Jeugd bijdraagt aan een gezondere leefstijl bij jongeren. Want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd!”



Gemeente Westerwolde Beweegt



De Week voor de Gezonde Jeugd is een landelijke week en past goed binnen de doelstellingen van Gemeente Westerwolde Beweegt, een samenwerking met Huis voor de Sport Groningen en Stichting Welzijn Westerwolde. Gemeente Westerwolde Beweegt richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij inwoners door middel van sport- en beweegactiviteiten.

Ingezonden